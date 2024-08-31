Gate 27'nin kurucusu Melisa Sabancı Tapan: Disiplinler arası yaklaşım inovasyonun önünü açıyor

Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27, Ağustos 2024’te ağırladığı sanatçı Ying Xinxun’un “Semboller ve Nakış” başlıklı projesine ev sahipliği yaptı. Çin Sanat Akademisi Fiber Bölümü Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Fiber ve Plastik Sanatlar Stüdyosu Akademi Başkanı olan Dr. Ying Xinxun, kültür sanat sektöründen sanatçı, küratör ve tasarımcılarla daha önce bir araya geldiği atölye çalışmasında katılımcılardan kendi hayatlarında önemli yer tutan sembolleri nakışla işlemelerini istedi.

Her bir katılımcı, sanatçının Çin’den getirdiği ve yaşam içinde sembolleri olan kumaşlar üzerine kendi hayatlarından sembolleri nakşetti. Ardından bu sembolleri birleştirerek farklı yerleştirme çalışmaları hayal edildi. Sanatçı tarafından çeşitli enstalasyonlara dönüştürülen bu semboller, ilk kez Gate 27’de gösterildi. Gate 27 Direktörü Burak Mert Çiloğlugil’in ev sahipliğinde, Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan ve Gate 27 konuk sanatçısı Ying Xinxun’un katılımıyla gerçekleşen enstalasyon gösterimi dikkat çekti. Sanatçı, yanında getirdiği ısıya duyarlı iplikleri de enstalasyonunda kullanarak eserlere dinamik ve interaktif bir boyut kazandırmayı amaçladı.

Geçmişle geleceğin buluşmasına dair bir yolculuk

Gate 27’nin kurucusu Melisa Sabancı Tapan, Ying Xinxun’un Gate 27’de geçirdiği konuk sürecine dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Gate 27, geleceğe yön veren yaklaşımıyla sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma alanlarında yaratıcı projelere zaman, mekân ve entelektüel gelişim sağlayan bir kurum. Keisuke Okamura’nın Nature’da yayımlanan ve 2007-2016 yılları arasında 2560 veriden oluşan araştırmasına göre, bir proje farklı disiplinleri ne kadar çok içerirse, araştırma etkisi %20 oranında artıyor. Disiplinler arası yaklaşım, inovasyonun ve yaratıcı çözümlerin önünü açıyor. Gate 27’de benimsediğimiz disiplinler arası anlayışımızla farklı alanları bir araya getiren bu çalışmayı sizlerle bir araya getirmekten büyük heyecan duyuyorum. Kültürel mirasın modern yorumuyla yeni anlamlar keşfedecek, Ying’in sanatıyla geçmişle geleceğin buluşmasına dair bir yolculuğa çıkacağız.”

Çalışmalarının çıkış noktasını günlük hayattan alan sanatçı, malzemelerin sosyal dokusunu keşfederek çeşitli sosyal olayları ve içinde bulunduğumuz çağın niteliklerini ifade ediyor. Son zamanlarda Ying, 'gösteri toplumu', 'ambalaj' ve 'yüzey' gibi kavramlar tarafından sunulan sosyal ilişkiler, ideoloji ve insan davranışına odaklanıyor. Çalışmaları aynı zamanda post-estetik, çağdaşlık ve medya, beden ve toplum arasındaki ilişkinin keşfiyle ilgileniyor. Ying, eserlerini enstalasyon, fiber sanatlar (lif sanatları), video, performans, tiyatro performansları ve resim gibi farklı medyumları kullanarak izleyiciyle buluşturuyor. Ying Xinxun’un eserleri Today Art Museum (Pekin, Çin), Times Art Museum (Pekin, Çin), Minsheng Art Museum, Shanghai Museum of Contemporary Art, Zhejiang Art Museum, He Xiangning Art Museum (Shenzhen), Shanghai BANK Gallery, Macau Contemporary ArtCenter, PIFO Gallery (Pekin, Çin) başta olmak üzere, Almanya ve Japonya’daki sergilerde gösterildi.

Gate 27, sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olanGate 27, sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alıyor. Sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmak üzere Yeniköy ve Ayvalık’taki mekânlarına davet ediyor. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik ediyor. Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma alanı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstleniyor.

Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası oluyor. Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanıBeral Madra,Sakıp Sabancı Müzesi MüdürüDr. Nazan Ölçer,Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selçuk ArtutveProf. Dr. Ahu Antmen’den oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da bir araya gelerek profesyonel ağlarını genişletebiliyorlar.