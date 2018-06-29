'Geçmişin çocukları'nı aldı, gelirini Darülaceze'ye bağışladı

29 Haziran 2018

Son dönem Türk resim sanatının genç yeteneklerinden Ressam Berkan Baycan’ın beş Darülaceze sakiniyle birlikte resmettiği Geçmişin Çocukları adlı tablo sahibini buldu. Tabloyu Azure Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül satın aldı.

Eserin nisan ayında ilk kez görücüye çıktığında kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Gül, Darülaceze’ye ziyaret ederek hem tabloyu aldı hem de kurumun sakinleriyle buluştu. İşadamı Erkan Gül, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile kurumu gezerek başta tabloda emeği geçen isimlerle de görüştü. Tabloyu 5 Darülaceze sakiniyle birlikte yapan genç ressam Berkan Baycan, eserin satış gelirinin tamamının kuruma bağışlayacağını açıkladı.

“Böyle duyarlı isimlerle ayaktayız”

Kurum Başkanı Hamza Cebeci başta bu durumu Darülaceze yararına inşa eden Berkan Baycan’a, ardından eseri alarak bu projeye destek olan Erkan Gül’e teşekkür etti. Hamza Cebeci“ Böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var, onlar sayesinde ayakta durabiliyoruz. Bu projenin yardımcı olmak isteyen herkese örnek olmasını umuyorum” şeklinde konuştu.