Gelecek Turizmde’nin yeni keşif rotası: Taşlıca

Başak Nur GÖKÇAM

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde Programı, Muğla’daki üçüncü sürdürülebilir turizm rotasına Taşlıca ile devam etti.

Program kapsamında, Akyaka ve Köyceğiz’in ardından üçüncü sürdürülebilir turizm rotası olarak Taşlıca’nın turizm potansiyeli ortaya çıkarılacak. Böylelikle yerel kalkınmaya destek olunması ve ekonomik fırsatların artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Projeye ilişkin konuşan Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi, “Gelecek Turizmde’de ana hedeflerimizden biri, ülkemizin sadece deniz-kum-güneş turizmi açısından değil, doğal, kültürel ve tarihi açıdan da oldukça zengin kaynaklara sahip olduğunu sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla gösterebilmek” dedi.

Gizli cevherleri ortaya çıkarmak için çalışıyoruz

Program kapsamında fon desteği sağlamakla kalmayarak, yerelde danışmanlık ve iletişim desteği verdiklerini de belirten Saatçi, “Projelerin uygulandığı beldelerde hayatına dokunduğumuz tüm kadınların girişimcilik yolculuğunu yakından, gururla takip ediyoruz.

Taşlıca gibi Türkiye’nin gizli kalmış cevherlerinden birinin potansiyelini ortaya çıkarmamızla, tarihi ve kültürel mirasın işaretçisi kahverengi turizm tabelalarının yerleştirilmesine de vesile olduk.” diye konuştu.

Turizmi yerel ekonomilerin güçlenmesi için önemli bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak değerlendirdiklerini vurgulayan UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Temsilcisi Pelin Rodoplu, “Taşlıca sakinlerinin turizmde daha etkin rol almaları için turizm sektörüne yönelik becerilerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimsemelerini hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner ise “Taşlıca'da yürüttüğümüz projede, kültürün, doğanın ve gastronominin yolculuğuna odaklanarak toplum temelli sürdürülebilir turizme katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Phoenix Antik Kenti’ne ev sahipliği yapıyor

Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki son yerleşim yeri Taşlıca’da, büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra zeytin, badem, incir ve yerli karakılçık buğdayı üretimine dayalı susuz tarım yapılıyor. Köy ayrıca, arkeolojik yüzey araştırmaları hala devam eden 2 bin 600 yıllık Phoenix Antik Kenti’ne de ev sahipliği yapıyor.