Genç Keman sanatçımız uluslararası müzik yarışmasında ödül aldı

ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi kapsamında Master eğitimine Almanya’da devam eden başarılı genç kemancı Elvin Hoxha Ganiyev Polonya Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikincilik ödülünü aldı. Bu yarışma, olağanüstü genç sanatçıların ufuklarını genişletmeleri, uluslararası tanınırlık kazanmaları ve kariyerlerini yeni boyutlara taşımaları için dikkate değer bir fırsat olarak görülüyor. Elvin, yarışmada jüri tarafından büyük beğeni toplayan olağanüstü performansı ile klasik müzik dünyasında yetenekli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Beş yılda bir düzenlenen, Karol Szymanowski Uluslararası Müzik Yarışması katılımcıları müzik dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan seçkin bir jüri tarafından değerlendiriliyor ve önemli eleştirmenler, menajerler, medya ve izleyicilerin incelemesine tabi tutuluyor. Elvin, yarışmadaki etkileyici performansı ile jüri üyeleri ve müzik eleştirmenleri tarafından övgüye layık bulundu. Genç kemancının ödülünü alacağı gala konserini dünyaca ünlü şef Marin Alsop yönetecek. ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank katkılarıyla sürdürdüğü “Genç Yetenekler Projesi” kapsamında Essen Folkwang Universitat der Künste Konzertexamen’de Prof. Aleksey Semenenko ile ve Berlin Universitat der Künste’te master eğitimine Prof. Mark Gothoni ile devam etmektedir.