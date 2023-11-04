Genç yetenekler ile usta sanatçıların buluşması

Necmi ÇELİK

Bu yıl beşinci kez organize edilen Lara Barut Collection Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması, 22-29 Ekim tarihleri arasında sanatın yaratıcı ve zengin dünyasını otel misafirleriyle buluşturdu. Hakan Kürklü'nün küratörlüğünde ressam Recep Batuk’un onur konuğu olduğu etkinlikte 10 yetenekli genç sanatçı, eserlerini sanatseverlerin ve otelde konaklayan değişik ülkelerden gelen misafirlerin beğenisine sundu.

Kısa sürede eserler ürettiler

Üniversitelerin güzel sanatlar bölümlerinden mezun olmuş genç sanatçılar bir hafta boyunca tabloları üzerinde çalışarak eserlerini sergilenebilir hale getirdiler. Gerek teknik gerekse tema olarak farklı düşünce ve tarzları yansıtan çalışmalarda genç sanatçılar hem birbiriyle yarışırken hem de beraber çalışmanın, dayanışmanın ve fikirlerini paylaşmanın zenginliğini yaşadılar. Çalıştay genç ressamların küratör Hakan Kürklü ve onur konuğu ressam Recep Batuk ile çalışmalarını şekillendirirken resim teknikleri üzerine tartışma ve mesleki sohbetlerine de aracılık etti.

Büyük şehirlerin karmaşası ve yoğunluğundan sıyrılıp lüks bir otel konforu içinde sadece sanatsal düşüncelere ve resmin tamamlanma sürecine yoğunlaşan genç ressamlar bir haftadan kısa sürede, çağdaş sanatın koleksiyonuna dahil olacak eserler ürettiler.

Otelin sanatla olan ilişkisi

Bu yıl gerçekleştirilen bu buluşma, otelin sanatla olan bağını daha da güçlendirirken, genç yeteneklere eşsiz bir platform sunmuş oldu. Otel misafirleri, etkinlik süresince sanatçıların yaratım süreçlerini yakından takip edebilme fırsatını yakaladı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Bu eserler, Lara Barut Collection'ın zengin sanat koleksiyonuna yeni bir soluk getirdi ve otelin sanatla olan ilişkisine de yeni bir renk kattı.

Etkinliğin küratörü Hakan Kürklü, "Lara Barut Collection'da her yıl düzenlediğimiz bu özel sanat buluşmasında, genç yetenekleri ve usta sanatçıları bir araya getirerek sanatın gücünü ortaya koymak istiyoruz. Bu yıl da bu amacımıza ulaştık ve Lara Barut Collection'ın sanatla olan bağlılığını bir kez daha gösterdik. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz bu değeri, bundan sonraki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi. Sözlerine şöyle devam etti “Burada yapılan çalıştay genç sanatçıların kendilerini gösterebilecekleri bir alan. Bir hafta boyunca yaptıkları eserler otelin çeşitli mekanlarında süresiz olarak sergileniyor, isimleri ve kişisel bilgileri ise künye olarak işlerinin yanına konuluyor. Böylece tüm yıl boyunca otele gelen misafirler hem işleri görüyorlar hem de kimlerin yaptığı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Şayet beğenip de kendileri de bu tarz bir resime sahip olmak isterlerse bir şekilde sanatçıya ulaşıp sipariş verebiliyorlar.

Lara Barut Collection çalıştay boyunca sanatçıların ulaşım, konaklama ve malzeme ihtiyaçlarını sağlıyor. Böylece sanatçıya sadece fırçalarını alıp çalıştaya katılmak kalıyor. Ayrıca sanatçılar çalıştay boyunca yabancı misafirlerle temasta olup sipariş alabilme şansına da sahipler.”

Tecrübeler genç sanatçılara aktarıldı Çalıştayın onur konuğu ressam Recep Batuk ise “Onur konuğu olmanın benim tarafımdan karşılığı ayrıca usta sanatçı titri ile orada olmak anlamına da geliyor. Bu size bu alanda genç sanatçılara tecrübelerinizi aktarma adına harika bir fırsat yakalama şansı yaratıyor. Gençlerin sanata dair çıktıkları bu yol da sizin tecrübelerinizi düşüncelerinizi aktarım olarak sunmanız onlara bir payanda olurken, bu yolculuk genç sanatçılara zaman açısından müthiş bir kolaylık da sağlıyor. Ayrıca işin diğer tarafını düşündüğünüzde gençlerin yeni trendleri takip etmeleri ve yeni oluşumlar konusunda farklı görüşler taşımaları bizler açısından da onlardan beslenme anlamında harika bir deneyim oluşturuyor bu tür kolektif çalışma ortamları” dedi.