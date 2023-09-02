Gençlik ve spor festivali MotoFest devam ediyor

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TÜRKİYE) organizasyonu çerçevesinde düzenlenen Türkiye Motofest etkinliği, 30 Ağustos tarihinde başladı. Festival, spor, kültür, sanat, müzik, kamp, karavan ve gastronomi gibi çeşitli alanları bir araya getirerek ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Festival boyunca, 11 ünlü sanatçı sahne alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı onuruna, spor turizminin en büyük etkinliklerinden biri olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TÜRKİYE), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor.

Aynı dönemde düzenlenen Türkiye MotoFest ise gençlik ve sporun yanı sıra kültür, sanat, müzik, kamp, karavan ve gastronomi gibi farklı alanları bir araya getirerek zengin bir içerik sunuyor. Bu yılki etkinliklerde yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor. Türkiye MotoFest Konserleri kapsamında, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları sahne alıyor. Her gün 11:00 - 19:00 saatleri arasında gerçekleşen etkinlikler, festival boyunca katılımcılara eğlenceli çeşitli alternatifler sunuluyor.

Festivalin ilk günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak düzenlenen 100. Yıl Jetsurf Kupası ile başladı.