Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir süredir kan kanseriyle mücadele eden Türk Tiyatrosu'nun usta isimlerinden Genco Erkal, 86 yaşında 31 Temmuz Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

Usta tiyatro ve sinema sanatçısı Genco Erkal'ın ölümü, kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurulmuştu.

Yapılan paylaşımda şair Nâzım Hikmet'e ait "Veda" şiirinden şu mısralar yer alıyordu:

"Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda"

Sevenleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda buluştu

Merhum sanatçı Genco Erkal için bugün saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenirken, salon Erkal'ın sevenleri ve sanat dünyasının önemli isimleri ile doldu.

Genco Erkal'ın cenazesi ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.