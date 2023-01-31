Grammy Ödüllü Orkestra Şefi Tõnu Kaljuste İş Sanat’ta

21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı.

Orkestranın kurucusu, Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt'ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya’nın başkenti Tallinn’in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri “Adam's Lament”in albüm kaydı ile 2014’te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

Çağımızın Mozart’ı olarak gösterilen Arvo Pärt, 1970’li yıllarda yarattığı “tintinnabuli” ile minimal akıma yeni bir kompozisyon tekniği kazandırdı. Geliştirdiği teknikle Pärt, sunduğu yeni bakış açısıyla, tonal ve modal müzik algısının genişlemesine katkıda bulundu.