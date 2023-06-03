Hisarlar’dan spora ve sporcuya destek
Türkiye’de ve dünyada tarım makineleri alanında önemli bir ticaret hacmine sahip olan Hisarlar, Türkiye’nin modern pentatlon dalında yetiştirdiği başarılı sporcularından İlke Özyüksel’e sponsor olarak, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.
ESKİŞEHİR
Türkiye’de ve dünyada tarım makineleri alanında önemli bir ticaret hacmine sahip olan Hisarlar, Türkiye’nin modern pentatlon dalında yetiştirdiği başarılı sporcularından İlke Özyüksel’e sponsor olarak, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.
Şirket, milli sporcu Özyüksel’in olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası yarışmalara hazırlanmasında ekipman ve antrenman desteği sunacak. Şirketten yapılan açıklamada, “Türkiye’nin modern pentatlon dalında yetiştirdiği başarılı sporculardan İlke Özyüksel, Hisarlar markası sponsorluğunda dünya şampiyonalarındaki hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.
Büyükler kategorisinde madalya kazanan ilk Türk modern pentatlon sporcusu olma unvanını taşıyan Özyüksel ile markamız arasında yapılan sponsorluk anlaşması ile sporcumuzun antrenman, ekipman ve diğer gereksinimleri şirketimiz tarafından karşılanacaktır. Özyüksel, Hisarlar sponsorluğunda olimpiyatlara hazırlanarak Türkiye’yi temsil edecek. Hisarlar olarak Türk sporuna olan desteğimizi sürdürerek, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.