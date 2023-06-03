Hisarlar’dan spora ve sporcuya destek

ESKİŞEHİR

Türkiye’de ve dünyada tarım ma­kineleri alanında önemli bir ti­caret hacmine sahip olan Hisarlar, Türkiye’nin modern pentatlon dalın­da yetiştirdiği başarılı sporcuların­dan İlke Özyüksel’e sponsor olarak, spora ve sporcuya desteğini sürdürü­yor.

Şirket, milli sporcu Özyüksel’in olimpiyatlar başta olmak üzere ulus­lararası yarışmalara hazırlanmasın­da ekipman ve antrenman desteği su­nacak. Şirketten yapılan açıklama­da, “Türkiye’nin modern pentatlon dalında yetiştirdiği başarılı sporcu­lardan İlke Özyüksel, Hisarlar mar­kası sponsorluğunda dünya şampi­yonalarındaki hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Büyükler kategori­sinde madalya kazanan ilk Türk mo­dern pentatlon sporcusu olma unva­nını taşıyan Özyüksel ile markamız arasında yapılan sponsorluk anlaş­ması ile sporcumuzun antrenman, ekipman ve diğer gereksinimleri şir­ketimiz tarafından karşılanacaktır. Özyüksel, Hisarlar sponsorluğunda olimpiyatlara hazırlanarak Türki­ye’yi temsil edecek. Hisarlar olarak Türk sporuna olan desteğimizi sür­dürerek, sporcularımızın yanında ol­maya devam edeceğiz” denildi.