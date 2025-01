İKSV, İstanbul Caz Festivali'ne katılacak ilk isimleri açıkladı

İKSV, 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında 1-18 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 1 Temmuz'da Grammy ödüllü cazcı Chucho Valdes Royal Quartet, 2 Temmuz'da Hermanos Gutierrez, 3 Temmuz'da ise besteci ve piyanist Max Richter'i ağırlayacak.

Afrika kökleriyle cazı birleştirip yeni bir füzyon oluşturan, Küba dans müziğini bata gibi vurmalı Afrika çalgılarıyla tanıştırarak Timba Cubana'nın doğuşuna yol açan 7 Grammy, 3 Latin Grammy ödüllü sanatçı Chucho Valdes, 1 Temmuz'da sahnede olacak.

Alejandro ve Estevan Gutierrez kardeşlerden oluşan grup, vokalsiz, sözsüz, sadece iki gitarla müzikseverlere festivalde müthiş bir dinleti şöleni sunacak.

'Shutter Island', 'Arrival', 'The Last of Us', 'The Leftovers' ve 'Black Mirror' gibi sinema, televizyon ve sahne projeleriyle tanınan Max Richter, son albümü 'In A Landscape'in yanı sıra 'The Blue Notebooks' adlı albümünden çeşitli bestelerini festivalde yorumlayacak.