İKSV'nin yeni sezonu 28 Eylül'de başlıyor
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) çok amaçlı performans mekanı Salon, sonbahar sezonunda alternatif müziğin başarılı isimlerini ve yeni yetenekleri ağırlamaya hazırlanıyor. 28 Eylül'de açılacak olan Salon İKSV, bu yıl farklı müzik türlerinden isimlerin yanı sıra komedi salonu etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
Salon İKSV'nin sonbahar sezonu, komedyen, yazar, yapımcı ve müzisyen Fred Armisen'in müzikli komedi şovu 'Comedy for Musicians but Everyone is Welcome' ile 28 ve 29 Eylül'deki iki gösteriyle başlayacak.
Garanti BBVA'nın desteğiyle yıl sonuna kadar konuk olacak isimler arasında Bon Entendeur, Lana Lubany, OMA, Thomas Azier, Monsieur Minimal ve Derya Yıldırım & Grup Şimşek yer alıyor.
Salon İKSV'nin sonbahar sezonuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 'www.saloniksv.com' internet adresi ziyaret edilebilir.