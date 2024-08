İKSV'nin yeni sezonu 28 Eylül'de başlıyor

Salon İKSV'nin sonbahar sezonu, komedyen, yazar, yapımcı ve müzisyen Fred Armisen'in müzikli komedi şovu 'Comedy for Musicians but Everyone is Welcome' ile 28 ve 29 Eylül'deki iki gösteriyle başlayacak.

Garanti BBVA'nın desteğiyle yıl sonuna kadar konuk olacak isimler arasında Bon Entendeur, Lana Lubany, OMA, Thomas Azier, Monsieur Minimal ve Derya Yıldırım & Grup Şimşek yer alıyor.

Salon İKSV'nin sonbahar sezonuyla ilgili ayrıntılı bilgi için 'www.saloniksv.com' internet adresi ziyaret edilebilir.