İlber Ortaylı 20 Ocak'ta Sabancı Müzesi'nde

12 Ocak 2018

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), yepyeni bir konferans serisi ile sanat ve tarihseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

SSM, 2016-2017'de Boğaziçi’nin sahilleri, dini yapıları, koruları ve ağaçlarından Boğaziçi’nde müzik, edebiyat ve resme kadar birçok konunun ele alındığı ve büyük ilgi gören “Boğaziçi Buluşmaları”nın ardından, şimdi de Müze'nin ana binası Atlı Köşk'ün de ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi'ni konu alan "Boğaziçi'nde Bir Hanedan: Kavalalı Mehmed Ali Paşa Ailesi" başlıklı konferans serisine ev sahipliği yapıyor.

Kavalalı Ailesi'nin üyeleri ile 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Hanedanı konusunda uzman tarihçiler, mimarlık tarihçileri ve sanat tarihçileri yer alıyor.

Konferans serisi 20 Ocak Cumartesi, saat 14.00'te Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından gerçekleştirilecek, "19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Kavalalı Mehmed Ali Paşa Hanedanı’nın Yükselişi" başlıklı konuşmayla başlıyor.