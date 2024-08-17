Indiana Jones’un meşhur şapkası 21 milyon liraya satıldı

Indiana Jones’un ‘Temple of Doom’ filmi için özel olarak tasarlanan kahverengi keçe şapka 630 bin dolara (Yaklaşık 21 milyon TL) satıldı.

Indiana Jones şapkası, 2021’de açık artırmada 300 bin dolara (Yaklaşık 10 milyon TL) satılan bir diğer Temple of Doom fötr şapkasının iki katından fazla fiyata satıldı.

Ek çekimde de kullanıldı

Müzayede evi, şapkanın yapımcı George Lucas’ın görsel efekt tesislerinde yapılan ek çekimlerde de kullanıldığını söyledi.

Şapka, 1984 yapımı Dean Ferrandini filminde Ford’un dublörü tarafından da giyilmişti ve dublörün artık ikonik hale gelen bu kostümü giydiği daha önce yayınlanmamış fotoğraflarıyla birlikte satılmıştı.

'IJ' detayı

Londra’daki Herbert Johnson Hat Company tarafından tasarlanan şapkanın iç astarında altın rengi monogramlanmış ‘IJ’ baş harfleri yer alıyor.