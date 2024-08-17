Indiana Jones’un meşhur şapkası 21 milyon liraya satıldı
Indiana Jones’un ‘Temple of Doom’ filmi için özel olarak tasarlanan kahverengi keçe şapka açık artırmaya çıkarıldı. Şapka 630 bin dolara (Yaklaşık 21 milyon TL) satıldı.
Indiana Jones’un ‘Temple of Doom’ filmi için özel olarak tasarlanan kahverengi keçe şapka 630 bin dolara (Yaklaşık 21 milyon TL) satıldı.
Indiana Jones şapkası, 2021’de açık artırmada 300 bin dolara (Yaklaşık 10 milyon TL) satılan bir diğer Temple of Doom fötr şapkasının iki katından fazla fiyata satıldı.
Ek çekimde de kullanıldı
Müzayede evi, şapkanın yapımcı George Lucas’ın görsel efekt tesislerinde yapılan ek çekimlerde de kullanıldığını söyledi.
Şapka, 1984 yapımı Dean Ferrandini filminde Ford’un dublörü tarafından da giyilmişti ve dublörün artık ikonik hale gelen bu kostümü giydiği daha önce yayınlanmamış fotoğraflarıyla birlikte satılmıştı.
'IJ' detayı
Londra’daki Herbert Johnson Hat Company tarafından tasarlanan şapkanın iç astarında altın rengi monogramlanmış ‘IJ’ baş harfleri yer alıyor.