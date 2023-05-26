İnşaat atıklarını sanat eserine dönüştürdüler

Peyzaj mimarlığı, endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık disiplinlerinden 26 öğrencinin katılımı ile düzenlenen yarışma; teknik gezi, atölyeler ve eğitimler ile şekillendi.

Benesta ofis ve şantiyesine yapılan ziyaretlerin ilki; tanışma, atık malzemelerin yerinde incelenmesi ve ilk fikirler üzerinden eskiz çalışmalarının yapılmasıyla gerçekleşti. Şantiyede gerçekleşen ikinci görüşmede ise Asaf Erdemli tarafından malzemelerin birleşime dair yürütülen uygulamalı çalışma yapıldı ve ofiste öğrencilerin tasarım çalışmalarının final sunumları yer aldı.

Yarışmanın ödül töreni, İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Aytaç, heykeltıraş Asaf Erdemli, Benesta Genel Müdürü Roksana Diker ve yarışmacı öğrencilerin katılımıyla Benesta Benleo Acıbadem'de yapıldı. Final sunumlarının ardından Benesta ekibinden temsilciler ve yarışma jüri ekibinin kararıyla 4 öğrenci ödül almaya hak kazandı.

"Güvende hissetme" üzerine "anne karnı, doğa, kucaklama ve sakinlik" gibi kavramlardan yola çıkarak tasarlanan "Safe Place" isimli çalışmasıyla İTÜ Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencisi Esra Balcı birincilik ödülünü kazandı. Benesta projesinin sunmayı vadettiği, doğayla bütünleşen "Sculpture of Relax" çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Melisa Yurdakul ikincilik ve "Merge" isimli çalışmasıyla İTÜ Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Berra Kafalıer ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.