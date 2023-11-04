İş Sanat 100. yıl gala konseriyle sezonu açtı

Karahan’ın seslendirdiği Giacomo Puccini’nin unutulmaz eseri Turandot Operası’nın ünlü aryası “Nessun Dorma” ile başladı.

Yaklaşık iki saat süren konserde Karahan “O Sole Mio” dan “Kimseye Etmem Şikâyet” ve “İzmir’in Kavakları”na uzanan zengin bir repertuarla unutulmaz bir performansa imza attı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise Sevil Berberi Uvertürü, Manon Lescaut Operası’ndan Intermezzo ile birlikte Ferit Tüzün’ün ve Turgay Erdener’in orkestra eserlerini de seslendirdiler.

İş Sanat’ın yeni sezon programı, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda Grammy ödüllü caz şarkıcısı Cécile Mclorin Salvant ile devam ediyor.