Işıl Kasapoğlu'nu anlatan 'Anlatmadan Yapamam' belgeseli izleyiciyle buluşuyor
Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını mercek altına alan 'Anlatmadan Yapamam' adlı belgesel, 4 Eylül'de ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterilecek. Belgeselin gösterimine, başta konservatuvar öğrencileri olmak üzere tiyatro alanına ilgi gösteren öğrenciler ücretsiz katılabilecek.
'Anlatmadan Yapamam' adlı belgesel film, Işıl Kasapoğlu'nun tiyatroyla tanıştığı ilk günden bugüne sanat hayatını ve özel hayatından kesitleri seyirciyle buluşturuyor. Yapımcılığını Porte Film'in üstlendiği belgeselin yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Emre Okur, danışmanlığını ise Serkan Keskin yaptı.
Yapımda Bülent Emin Yarar, Burhanettin Ünlü, Hakan Dündar, İzzettin Biçer, Sarp Aydınoğlu, Selçuk Yöntem, Serkan Keskin, Tansu Biçer, Tilbe Saran, Tülay Günal, Uğur Çınar ve Zeynep Avcı ile yapılmış röportajlar yer alıyor.