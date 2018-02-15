İstanbul Müzik Festivali 23 Mayıs'ta başlayacak

15 Şubat 2018

Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta yapılan tanıtım toplantısına katılan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalin 46 yıldır İstanbul'un kültür ve sanat yaşamını zenginleştirdiğini ve sanatçılar ile izleyiciler için önemli bir uluslararası platform yarattığını dile getirdi.

Eczacıbaşı, önemli solistler ve orkestraların yanı sıra prömiyerler, söyleşiler ve ücretsiz konserlerin de festival programında yer aldığını belirterek, "Festival bu yıl müzikseverlere, aile bağları teması çerçevesinde şekillenen bir program sunuyor. İKSV olarak, biz de izleyiciler, sanatçılar, destekçiler ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, büyük, güçlü bağlara sahip bir aileyiz. Bu geniş ailede, farklı disiplinler, yerel ve evrensel değerler, yaratıcılık, yenilikçilik ve köklü bir geçmiş birbirini besliyor. Düşünce ve sanat üretimini teşvik etmek ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için hep birlikte çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

"Müzik, güçlü bir sosyal mıknatıs"

İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak da festival programını açıkladığı konuşmasında, "Festivalde, aynı aileye mensup pek çok müzisyenin birlikte konser verdiğini göreceksiniz. Kardeşler, ikizler, eşler, baba ve çocukları, bu yıl aynı sahneyi paylaşacak." dedi.

Arkeologların 35 bin yaşında kemik ve fil dişinden yapılmış bir flütü gün yüzüne çıkardıklarını dile getiren Oymak, şunları kaydetti:

"Müzik, güçlü bir sosyal mıknatıs. Bir konser, binlerce insanın ortak zevki paylaştıkları, bir arada bulunmaktan zevk aldıkları, sosyal coşku yaratan bir etkinlik. Müziğin bizi etrafımızdakilere daha yakın hissettiren bir gücü var. Yeni araştırmalar, müzik yapmanın veya birlikte müzik dinlemenin ve şarkı söylemenin mutluluk hormonu endorfin salgılanmasını arttırdığını, bu nedenle insanların birbirlerine daha yakın hissettiklerini, kişiler arasında sosyal bağları güçlendirici etkisi olduğunu gösteriyor. Üstelik bu etki karşılıklı bağlılığın daha az olduğu kültürlerde de görülüyor. Müzik, aidiyet duygumuzu belirleyen, kültürel bir varlık. Aynı müzik zevkini paylaştığımız insanlara karşı daha fazla güven duyar ve sorumluluk duygusuyla hareket ederiz."

Yeşim Gürer Oymak, program kapsamında sanatseverlerle buluşacak aileler arasında Mischa Maisky ile çocukları Lily ve Sascha, Ferhan ve Ferzan Önder, Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Skride Quartet'in kardeş üyeleri Lauma ve Baiba Skride, Akatay Ailesi, Diana Damrau ve eşi Nicholas Teste, Hakan Güngör ve eşi Meral Azizoğlu, Kudsi Erguner ve oğlu Selman'ın da bulunduğunu kaydetti.

Yekta Kara'ya Onur Ödülü, Mischa Maisky'e ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü

2017 Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması birincisi Yekwon Sunwoo'nun eşlik edeceği Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, festivalin Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki açılış töreninde sahne alacak.

Törende ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi, solist sanatçı, başdramaturg ve başrejisör Yekta Kara'ya festivalin Onur Ödülü, usta viyolonsel sanatçısı Mischa Maisky'e ise Franz Liszt Oda Orkestrası'yla 2 Haziran'da Aya İrini Müzesi'ndeki konserinde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edilecek.

Grammy ödüllü piyanist Daniil Trifonov eşliğinde, şef Daniel Harding yönetimindeki La Scala Filarmoni Orkestrası, 27 Mayıs'ta, tüm dünyada geniş yankı uyandıran, mezzosoprano Joyce DiDonato'nun "Savaşta ve Barışta" adlı projesi 1 Haziran'da, Gülsin Onay'ın piyanodaki yorumlarını Murathan Özbek’in kamerasıyla buluşturan "Yolda" eseri, 11 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Yarının Kadın Yıldızları destekleniyor

Festival 46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atacak. Yarının Kadın Yıldızları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) iş birliği ve dinleyicilerin katkılarıyla üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olacak.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’na lisans veya lisansüstü seviyesinde yurt dışında bir müzik okulundan kabul alan, yurt dışında müzik eğitimini sürdüren ya da kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılım veya çalgı alımı için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabilecek. Başvurular İstanbul Müzik Festivali Direktörü ve İKSV Genel Müdür Yardımcısı müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, klarnet sanatçısı Ayşegül Kirmanoğlu ve besteci Özkan Manav'dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçici Kurul tarafından desteğe değer bulunan adaylar, İdil Biret ile 28 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da gerçekleştirilecek Yarının Kadın Yıldızları konserinde dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA