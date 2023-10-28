İstanbul Tiyatro Festivali Cafe Müller ile açılışını yaptı

İstanbul’un tiyatro sahnelerinde festival coşkusu yeniden başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, programında yerli ve uluslararası toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getiriyor. Festival 20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan isim olarak kabul edilen Pina Bausch’un topluluğu Tanztheater Wuppertal’den Café Müller ile başlangıç yaptı.

İKSV tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda ve Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenen festival 25 Kasım’a kadar devam edecek.

20 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yer aldığı festival programında Türkiye’den 11; Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan’dan toplam 9 yapım izleyiciyle buluşuyor.

27. İstanbul Tiyatro Festivali programı özellikle sahneleme türleri ve biçimlerinin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Festival, izleyicilerine belgesel tiyatrodan klasik sahnelemelere, çağdaş danstan mask tiyatrosuna, kukla sinemasından mekâna özgü eserlere, dans tiyatrosundan performatif enstalasyonlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sunuyor. Festivalin yerli yapımlarında Türkiye tiyatrosundan genç kuşak yazarlar, yönetmenler, oyuncular ile özgün ve yeni metinler öne çıkarken Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali, Meral Çetinkaya’nın da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da bu yıl festival sahnesinde yer alıyor.

Gösteriler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM olmak üzere 15 farklı mekânda sergileniyor.

Dünyaca ünlü koreograf Hofesh Shechter Çifte Cinayet ile festivalde

20. yüzyılda devrimci bir yaklaşımla dansı yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un başyapıtıCafé Müller, sanatçının topluluğu Tanztheater Wuppertal’ın güncel kadrosu festival kapsamında 25-26 Ekim tarihlerinde sanatseverle buluştu. Pedro Almodovar’dan Robert Wilson’a sayısız sanatçıya ve dünyanın dört bir yanında sanatseverlere ilham veren efsanevi koreograf Pina Bausch’un devrimci yaklaşımıyla insan ruhunu okumadaki ustalığını birleştirdiği bu başyapıt, arzunun ve yalnızlığın hikâyesini anlatması yanı sıra sade olduğu kadar çarpıcı bir dans tiyatrosu. Çağdaş dans alanında günümüzün en önemli koreograflarından Hofesh Shechter ilk kez Türkiye’de. Dünya çapında tutkulu bir izleyici kitlesine sahip Shechter, yerleşik sanatçısı da olduğu Sadler’s Wells’in ortak siparişi üzerine yarattığı Çifte Cinayet ile Avrupa ve Uzakdoğu turnelerinin hemen ardından festivalin konuğu oluyor.

Gösteri, 14-15 Kasım’da

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Danimarka dans sahnesine farklı bir boyut katan Uppercut Dans Tiyatrosu ise ilk kez festival kapsamında Türkiye’de. Konsept ve koreografisi Stephanie Thomasen’e ait olan Bankta, 17- 18 Kasım’da Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.