İtalyan müzisyen Salvatore Cutugno hayatını kaybetti
Dünyaca bilinen "L'Italiano (İtalyan)" şarkısının yorumcusu İtalyan müzisyen Salvatore (Toto) Cutugno hayatını kaybetti.
Bir süredir Milano’daki San Raffaele Hastanesi’nde tedavi gören ünlü müzisyen 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Menajeri Danilo Mancuso, Cutugno’nun uzun süredir mücadele ettiği hastalığı karşısında son aylarda durumunun ağırlaştığını belirtti.
7 Temmuz 1943’te doğan sanatçı, 1960’lı yıllarda başlayan müzik kariyerinde zamanla İtalyan pop ve pop rock müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.
Cutugno, 1983’te “Lasciatemi Cantare (Bırakın şarkı söyleyeyim)” nakaratıyla da bilinen “L’Italiano (İtalyan)” isimli parçasıyla dünya genelinde üne kavuştu.
Sanatçı ayrıca 1990’da İtalya’yı temsilen katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Insieme (Birlikte): 1992” isimli şarkısıyla birinci olmuştu.