İyi bir dünya için daha çok düş birliğine ihtiyaç var

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilik ekosistemine destek vermek ve sosyal girişimcilerin yarattığı pozitif etkiyi çoğaltmak amacıyla hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın yedinci yılında ödül kazananlar açıklandı.

Seçici Kurul’un 240 başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde ‘Mimbiosis’, İleri Aşama kategorisinde ‘PoiLabs’, İş Birliği kategorisinde ‘SistersLab & adesso Turkey’, Gençlik kategorisinde ise ‘Milu’ ödül almaya hak kazandı. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın salt bir ödül olmaktan öte sosyal girişimcilere yol arkadaşlığı yapan bir topluluk olduğunu söyleyen Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimlerin düşüncelerini özgürce paylaşabilecekleri alanlar açmayı ve fikirlerini hayata geçirme imkanı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için daha çok iş birliğine, daha çok düş birliğine ihtiyaç var” dedi.

Deprem bölgesine özel hibe

Deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırmak için proje yapmak isteyen, ancak finansal desteğe ihtiyaç duyan sosyal girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirilen Topluluk Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan sosyal girişimler de belli oldu. Erişilebilir Her Şey, Anlatan Eller, Tospaa, Blindlook, Roof Coliving ve Microfon, Joon & This is Mana isimli sosyal girişimler, hibe programından sağlanacak 150 bin TL ila 300 bin TL arasında destekle deprem bölgesindeki gençleri ve çocukları destekle çeşitli projeler hayata geçirecek.

240 sosyal girişimci katıldı

Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik kategorilerinde toplam 240 başvuru alınan ödül programında Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda; Erken Aşama kategorisinde tekstil atıklarını %100 biyolojik olarak parçalanabilen, karbon negatif ve sürdürülebilir miselyum bazlı biyomalzemelere geri dönüştüren Mimbiosis; İleri Aşama kategorisinde görme engelliler ve az görenlerin hayata daha eşit katılmaları için erişilebilirliği artıran bir iç mekan navigasyon teknolojisi sunan PoiLabs; İş Birliği kategorisinde afetten etkilenen yazılımcı gençlerin güçlenmesi ve istihdama erişimi projesini adesso Turkey iş birliğiyle hayata geçiren SistersLab; Gençlik kategorisinde ise bireylerin, şirketlerin, derneklerin ve belediyelerin bir arada çevremizdeki sorunları çözdüğü bir sosyal medya uygulamasının kurucusu Milu adlı sosyal girişimler ödül almaya hak kazandı.