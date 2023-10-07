Kadıköy Belediyesi'nin Türkiye adlı eseri ilk defa dinleyiciyle buluştu

Kadıköy Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlattığı Türkiye adlı klasik müzik eseri, Süreyya Operası’nda gerçekleştirilen konserle ilk defa dinleyiciyle buluştu. Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü birbirinden özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu imkânlarla Türkiye’de kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline gelen Kadıköy, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Kadıköy Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Türkiye’nin en önemli bestecilerinden Turgay Erdener’e ve şair Turgay Fişekçi’ye bir eser hazırlamaları için teklifte bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin siparişiyle hazırlanan ve Cumhuriyet’in 100 yılını anlatan Türkiye adlı o eser, geçtiğimiz akşam Süreyya Operası’nda ilk kez müzikseverlerle buluştu. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde sanat ve siyaset dünyasından birçok özel konuğun katıldığı konserde, yaklaşık 100 kişiden oluşan orkestra ve koro, Türkiye adlı rapsodik kantatı ilk defa seslendirdi. Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan eser, Süreyya Operası’nı dolduran müzikseverlerden büyük beğeni topladı. Konserde ayrıca Cumhuriyet tarihinin iki değerli bestecisi Ferit Alnar ve Ferit Tüzün’ün eserleri de icra edildi.