KAGİDER’den anlamla proje: = Kadın

21 yıldır kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak ve genel olarak kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek için çalışan KAGİDER depremden etkilenen kadınlara destek olmak için yeni bir adım attı. Depremin ilk gününden itibaren üyeleriyle ve yaptığı iş birlikleriyle çeşitli projeler gerçekleştiren KAGİDER geliri Hatay’da “Kadın Gelişim Merkezi” olarak kurulacak olan örnek evler projesine aktarılmak üzere bir tiyatro oyunu sahneledi.

Kadın-erkek eşitliği temasını sahneye taşıyan oyunda KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in yanı sıra KAGİDER üyeleri Ayşe Burcu Demirtaş, Ayşegül Demirağ, Berrin Kuleli, Banu Koç Çakan, Eda Uzuner Kalay, Gül Efetürk, Merve Aksu, Nihan Süzen Özkan, Pınar Akalın ve BKM Oyuncusu Ayhan Bozkurt rol aldı.

Yönetmenliğini Celal Tak’ın, yardımcı yönetmenliğini Sinem Uslu’nun üstlendiği “=KADIN” adlı oyun KAGİDER için Ali Erkan Ersezer tarafından yazıldı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem oyunla ilgili şunları söyledi:

“KAGİDER olarak 6 Şubat depreminin ilk gününden itibaren üyelerimizle ve yaptığımız iş birlikleriyle çeşitli projeler gerçekleştirdik. Daha fazla neler yapabiliriz diye düşünürken gönüllü üyelerimizle birlikte bir tiyatro oyunu sahnelemeye karar verdik.

Hatay’da, kadınlar için bir eğitim ve üretim merkezi kuruyoruz. Bu oyunun geliri kurulacak olan eğitim ve üretim merkezine aktarılacak. Bilgi birikimimiz, deneyimimiz ve uzmanlığımızla birlikte iyileşme sürecine tam destek vermeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan, geleceği birlikte şekillendirmemize, iyileştirmemize katkı sunan herkese teşekkür ederim.”