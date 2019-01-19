Kamerayı ayrımcılık öykülerine çevirdiler
Sabancı Vakfı’nın bu yıl 3. kez düzenlediği 'Kısa Film Uzun Etki' yarışması işlediği temalarla öne çıkıyor. İlk yılında 'Mülteci Kadınlar'a, ardından 'Çocuk İşçiler'e odaklanan yarışma, bu yıl yine insanlığın maalesef bir türlü eskimeyen sorunlarından bir diğerine, 'Ayrımcılık'a odaklandı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.