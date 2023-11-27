Kantatla yankılanan tarih: Darüşşafaka'nın 160. yılı

Darüşşafaka Cemiyeti, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan olarak, 160 yıllık köklü geçmişini tarihî Süreyya Operası'nda unutulmaz bir kantat ile taçlandırdı. Murat Göksu'nun kaleminden çıkan, Turgay Erdener tarafından bestelenen ve Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen'in yönettiği "Darüşşafaka Kantatı", büyülü bir atmosferde Darüşşafaka Cemiyeti’nin köklü tarihini yeniden yaşattı.

Soprano Ceren Aydın, Mezzo Soprano Ayçin Sürücüer, Bariton Alper Göçeri ve Koro Şefi Volkan Akkoç'un performanslarıyla zenginleşen Darüşşafaka Kantatı, Symphonista Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde seyircilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Göksu'nun derin ve duygusal besteleri, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumunun 160 yıllık serüvenini notalara döktü. Darüşşafaka Cemiyeti’nin Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği ve Yüce Auto Skoda’nın desteğiyle gerçekleşen gece, sanatseverleri buluşturdu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç:

“Darüşşafaka Kantatı bu gece tarihteki yerini alacak”

Kantat öncesi konukları karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Darüşşafaka'nın 160. yılı anısına düzenlenen etkinlikle ilgili duygularını paylaştı. Güleç, "Bu özel gecede bizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 100., Cemiyetimizin 160. yılında, sizleri Süreyya ve Adalet İlmen çiftinin Cemiyetimize bağışladığı Süreyya Operası’nda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Darüşşafaka Kantatı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda Darüşşafaka'nın değerleri ve misyonuyla yoğrulmuş bir gurur abidesi olarak tarih sayfalarında yerini alacak.” dedi.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar:

“Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonu Darüşşafaka’da hayat buluyor”

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından verilen teşekkür plaketini almak için sahneye çıkan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise yaptığı konuşmada “Yüce Auto ailemiz adına Darüşşafaka Cemiyeti’nden bu saygın plaketi almak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çünkü tıpkı cumhuriyet gibi Darüşşafaka’da ülkemizin aydınlık ve vizyoner yüzünü temsil etmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller vizyonunun Darüşşafaka’da hayat bulduğunu görüyorum. Bu nedenle Yüce Auto- Skoda‘ya layık gördüğünüz bu anlamlı ödül mutluluk ve gururumuzu iki kat artırmıştır” dedi.

Süreyya Operası’nda sanatseverlerle buluşan Darüşşafaka Kantatı, Darüşşafaka Cemiyeti'nin geçmişten günümüze uzanan kahramanlık hikâyesini tüm ihtişamıyla izleyenlere sunarken, sanatın ve eğitimin birleşiminden doğan güçlü bir mesajı da seyircilere iletti. Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, bu unutulmaz gece ile geleceğe uzanan bir köprü kurdu.

Darüşşafaka Kantatı

Yazar: Murat Göksu

Beste: Turgay Erdener

Şef: Rengim Gökmen

Sanatçılar:

Soprano: Ceren Aydın

Mezzo Soprano: Ayçin Sürücüer

Bariton: Alper Göçeri

Koro Şefi: Volkan Akkoç