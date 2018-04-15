Kapadokya, haziran ayında kültür ve sanatla renklenecek

15 Nisan 2018

Pozitif’in 14-19 Haziran tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleştireceği Cappadox 2018 programının etkinlikleri açıklanmaya devam ediyor. Volkswagen ana sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinliğin bu yılki ana teması “Sessizlik.” Türkiye’den ve uluslararası çağdaş sanat dünyasından on altı sanatçının Cappadox’a özel işlerinin görülebileceği festivalin disiplinler arası programında bu sene Gece Seyri, Gece Atıştırması gibi yeni deneyimler de bulunuyor.

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinlikleri, atölyeler ve sokak yemeklerini içeren Cappadox’un müzik programında bu sene Mulatu Astatke, Duman, Kalben, Nicola Cruz, Christian Löffl er Ensemble, ALA.NI, Baba Zula, Gaye Su Akyol, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Ahmet Aslan, Flamingods, Feathered Sun, Gigi Masin, Populous, Fontän, Islandman, Yazz Ahmed, The Dwarfs of East Agouza, Chihei Hatakeyama, Dijf Sanders, Tsu! ve Cero39 gibi isim ve topluluklar dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Cappadox’un küratörlüğünü Fulya Erdemci'nin, yardımcı küratörlüğünü Ilgın Deniz Akseloğlu’nun üstlendiği çağdaş sanat programında ise Ali Kazma, Aydan Murtezaoğlu & Bülent Şangar, Babi Badalov , Bettina Hutschek, Cansu Çakar, Chapuisat Kardeşler, Erkan Özgen, Haig Aivazian, Hale Tenger, Helping Hands Turkey, İnci Eviner, Ortahisar Photo Exhibition, RAAAF, Rossella Biscotti , Sarkis ve Susan Philipsz’in bağlama duyarlı ve mekâna özel çeşitli projeleri yer alıyor.