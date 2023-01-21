Karne zili çaldı, haydi aktiviteye!

Sömestr tatili çocukların aileleri ile daha çok zaman geçirecekleri bir süreç. Akademik eğitime ara verildiği dönem içerisinde aileler için çocuklarının daha yararlı olacağını düşündükleri sosyal ortamlarda bulunmalarını istiyorlar. Okul dışında yapılan aktiviteler hem aileleri ile zaman geçirmek hem de farklı sosyal ortamlara katılmalarını sağlamak adına faydalı oluyor.

Sosyal becerilerin gelişmesinde sosyal ortamların öneminin büyük olduğunu belirten Moodist Hastanesi’nden Psikolog İrem Bengü Yılmazcan, “Çocuklarda sosyal beceri kazanımı küçük yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocukların sosyal beceri kazanmasında sosyal ortamlar ve ailelerin bu anlamda tutum ve davranışları etkilidir” diyor.

Sözlerine şöyle devam ediyor: “Çocuğun ilk tanıdığı insanlar olan anne-babasıyla ilişkileri, daha sonra kuracağı arkadaşlık ilişkilerinde model görevi görür. Çocuklar gözleyerek ya da model alarak sosyalleşirler. Bu nedenle çocuğunuzun olumlu yönlerini, başarılarını överken somut olarak davranışa odaklanın. Bir sınav sonucu açıklandığında önce iyi yaptığı, başardığı sorular ile ilgili konuşun. Daha sonra geliştirebileceği alanlar üzerinde durun. Sadece eksik ya da yanlış olana odaklanmayın. Yarıyıl tatilini de bu anlamda çocuğunuzla vakit geçirerek, onunla sohbet ederek ve ona rol model olarak geçirin.”

Çocukların, akranları ile kurdukları olumlu ilişkiler sayesinde iş birliği gibi sosyal beceri gelişimlerini tamamlayacağını ve psikososyal gelişim evrelerini başarılı bir şekilde geliştirebileceğini belirten Yılmazcan, çocuklar için düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinin hem akran ilişkilerini geliştirmek hem de aileleri ile keyifli zaman geçirebilmek adına güzel bir alternatif olabileceğini belirtiyor.

Psikolog Yılmazcan’dan çocukların sosyal becerilerini geliştirme yolları

Çocuğunuzla iletişim kurarken göz teması kurun.

Çocuğunuzun ilgi alanlarını keşfedin.

Çocuğunuza empati yapmayı öğretin.

Akranları ile iletişim kurabileceği alanlar yaratın.

Oyun kurma becerisini destekleyin.

Doğru rol model olun.

Güçlü olduğu alanlara odaklanın.

İstanbul Modern çocuklar için Çevrimiçi Yarı Sanat Okulu açıyor

Yarı yıl tatilinde çocuklar için özel aktiviteler, yaratıcı programlar hazırlayan İstanbul Modern, Değişen Figürler, Lekeler ve Çizgiler, Renk Oyunları, Benim Bakışım ve Birleşen Nesneler adlı başlıklar altında atölyelerini topladı. Çevrimiçi Yarı Sanat Okulu atölyeleri farklı kavramlara odaklanarak çocuklara sanatın farklı ifade alanlarını tanıtıyor. Tüm çalışmalar İstanbul Modern’in koleksiyon ve süreli sergilerinin sanal tur gösterimiyle başlıyor. Çocuklar, sanat yapıtlarını müze eğitimcileriyle birlikte çözümlüyor. Ardından müze eğitimcisinin canlı olarak paylaşacağı sanat etkinliğini izlerken kendi sanat çalışmalarını yaratıyorlar.

Rahmi Koç Müzesi’nde heyecanlı aktiviteler

Rahmi Koç Müzesi “Müzede Sömestr” programı dahilinde birbirinden ilgi çekici programlara yer veriyor. 24 Ocak’tan itibaren başlayan programlar 3 Şubat’ta bitiyor. Uçuş Simülasyon Eğitimi iki yaş grubu 5-7 yaş için ve 8-12 yaş için farklı zamanlarda yapılıyor.

SSM’de kış okulu başlıyor

Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal becerilerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen Kış Okulu’nda, 3 - 11 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik birbirinden farklı on atölye çalışması yer alıyor. “Aramızda Deniz Var” atölyesi 3-5 yaş grubu, 6-9 yaş grubu çocukları hedefleyen “Geçmişe Yolculuk, 6-8 ve 9-11 yaş gruplarına yönelik düzenlenecek “Gelecekteki Yaşam” atölyelerden bazıları.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Eğitmen Gönül Yeprem eşliğinde, 3-6 yaş çocukları için “Neşeli Notalar” ritim atölyesinde çocuklar basit ritim aletlerini ve bedenlerini kullanarak elementer müzik ile tanışıyorlar.

Minizoo Cam Atölyeleri

Çocuklar cam atölyesinde, cam sanatı ile tanışarak el becerilerini geliştirirken el yapımı cam tasarımların nasıl bir emekle üretildiğini keşfettikleri bir yolculuğa çıkıyorlar.

The NBA Exhibition

NBA’in etkileşimli global sergisi “The NBA Exhibition”, 5 Şubat 2023 tarihine kadar Ataşehir Metropol İstanbul’da sergilenecek.

İBB, 'karneni getir' etkinlikleri

Silivrikapı Buz Pisti ve Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde etkinlikler düzenleniyor. Yarıyıl tatili süresince çocukları eğlendirmeyi ve fiziksel aktiviteleri geliştirmeyi amaçlayan İBB çeşitli imkanlar sunuyor.

Çocuk Tiyatroları:

Sömestr tatilinde neredeyse İstanbul’un her ilçesinde bulunan çocuk tiyatrolarına ailecek giderek keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bunlardan bazıları; Küçükçekmece CKSM Sahnesi, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardam Adam” isimli çocuk tiyatrosu, Zorlu PSM, “Peter Pan ve Varolmayan Ülke” ve “Kusursuz Dünya Müzikali” isimli çocuk tiyatrosu, Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi “Fareli Köyün Kavalcısı”, ve “Şeker Portakalı” isimli çocuk tiyatrosu, Profilo Kültür Merkezi “Sebzeler Ülkesi” ve “Okyanus Müzikali.”