Kerem Alışık ve Evrim Alasya tiyatro severler için bir arada
Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun üstlendiği, Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın rol aldığı 'Aşk Biter mi?' tiyatro oyunu 27 Eylül'de Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşacak.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği eser, yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgiliyi geçmişleri ile yüzleştirerek 'Aşk biter mi?' sorusunu yanıtlamayı hedefliyor.
Serhat Yiğit'in kaleme aldığı oyunda ayrıca pek çok şairden aşk hikayeleri, şiirler ve şarkılar da yer alıyor.