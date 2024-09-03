Kerem Alışık ve Evrim Alasya tiyatro severler için bir arada

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'in üstlendiği eser, yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgiliyi geçmişleri ile yüzleştirerek 'Aşk biter mi?' sorusunu yanıtlamayı hedefliyor.

Serhat Yiğit'in kaleme aldığı oyunda ayrıca pek çok şairden aşk hikayeleri, şiirler ve şarkılar da yer alıyor.