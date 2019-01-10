Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenle verildi

10 Ocak 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine Kültür ve Turizm Bakanlığının 2018 yılı Özel Ödüleri'ni adlarına kurulmuş kurumlara takdim edeceği Türk musikisinin abide ismi Emin Ongan ile fotoğraf sanatının abide ismi Ara Güler'i saygıyla yad ederek başladı.

"Ondan anlayamayan, bir şey anlamaz bizden"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nün, kültür sanatının kadim birikimini gelecek kuşaklara aktaracak kurumlar olarak gördüğü Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi'ne verilmesini isabetli bulduğunu belirten Erdoğan, "Üsküdar Musiki Cemiyeti eskiden beri sanatımızın en ince, en naif, en seçkin eserlerinin üstadlar tarafından icra edildiği ve yeni nesillere aktarıldığı kurum olarak hafızamızda yer edinmiştir" diye konuştu.

Yahya Kemal'in "Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlayamayan, bir şey anlamaz bizden" sözlerini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, eski musikimiz öğrenmek, anlamak ve icra etmek için emek isteyen, öyle olduğu için de nadide bir mücevher gibi korumamız gereken değerlerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ödül verecekleri sanat kurumunun isminin başına cemiyetin çalışmalarına yarım asırlık ömrü adayan Emin Ongan'ın eklenmesini de bir vefa örneği olarak gördüğünü vurguladı.

"Kendisini 'sanatçı' olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz"

Ara Güler'in özellikle son yıllarda sıkça görüşme imkanı bulduğu gerçek bir beyefendi olduğunu anlatan Erdoğan, "Kendisi hayatını fotoğraf makinası vizörünün arkasında geçirmiş, bununla birlikte ülkesini, milletini ve dünyayı çok daha geniş bir bakış açısıyla değerlendirmiş bir sanat insanımızdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler'in hayattayken kendisinin "sanatçı" olarak sıfatlandırılmasına itiraz ettiğini, sadece foto muhabiri olduğunu söylediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ama bizler onun fotoğraflarıyla ortaya koyduğu ürünlerin gerisindeki ruhu görüp anlayabilen kişiler olarak kendisini 'sanatçı' olarak sıfatlandırmaktan onur duyuyoruz. Geride bıraktığı arşivi ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacak ve inşallah gelecek nesillere aktaracaktır. Bundan dolayı da Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum, böyle bir mirasa sahip çıktıkları için"

Ödülleri Amir Ateş ve Ferit Şahenk aldı

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti" adına bestekar ve Cemiyet Başkanı Amir Ateş ile "Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) Ara Güler Müzesi" adına Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e ödüllerini verdi.

Kaynak: AA