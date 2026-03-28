Kütüphanelerde yeni dönem! Bakan Ersoy’dan “herkese ulaşan model” mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphanecilik alanında yeni bir dönüşüm için düğmeye bastı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ile gerçekleştirdiği görüşmede, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen yeni nesil kütüphane modelleri masaya yatırıldı. Özellikle bilgiye erişimi artıracak projeler ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirecek adımlar öne çıktı.

Yeni nesil kütüphane vizyonu öne çıktı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, kütüphanelerin yalnızca kitap erişim noktası değil, aynı zamanda sosyal ve eğitim merkezleri haline getirilmesi hedefi vurgulandı.

Bakan Ersoy, çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupların bilgiyle buluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Gezici ve mahalle odaklı modeller geliyor

Görüşmede dikkat çeken başlıklardan biri de gezici ve mahalle odaklı kütüphane projeleri oldu. Bu modelle, özellikle erişimin sınırlı olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların kültür ve bilgiye daha kolay ulaşması amaçlanıyor.

Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde bu projelerin daha geniş kitlelere yayılması planlanıyor.

Okuma kültürü tabana yayılacak

Bakanlık, okuma alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyor. Bu kapsamda eğitim, sosyal dayanışma ve kültürel projelerin entegre şekilde ilerletilmesi öngörülüyor.

Yetkililer, geliştirilecek projelerle kütüphanelerin daha aktif, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirileceğini ifade ediyor.

Sivil toplumla güçlü iş birliği

TOGEM-DER ile yapılan görüşme, kamu ve sivil toplum iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bakan Ersoy, bu tür ortak çalışmaların kültür politikalarına önemli katkı sunduğunu belirterek, yeni projelerle sürecin daha da ileri taşınacağını vurguladı.