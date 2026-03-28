Heavy metal efsanesi Ross the Boss hayatını kaybetti

Manowar ve The Dıctators'ın kurucu ismi Heavy metal ve punk müziğin efsane isimlerinden Ross The Boss, 72 yaşında hayatını kaybetti. Friedman’ın bir süredir ALS hastalığıyla mücadele verdiği biliniyordu.

ALS ile mücadele ediyordu

Metal Hall Of Fame tarafından yapılan açıklamada, Friedman’ın kısa süre önce ALS teşhisini kamuoyuyla paylaştığı ve hastalıkla büyük bir mücadele verdiği belirtildi. Açıklamada, sanatçının müzik dünyasına bıraktığı etkinin 'ölçülemez' olduğu vurgulandı.

Heavy metal ve punk’ın öncülerindendi

Hem THE DICTATORS hem de MANOWAR’ın kurucu üyelerinden olan Friedman, kariyeri boyunca iki türün de şekillenmesinde önemli rol oynadı. Özellikle MANOWAR ile kaydettiği “Battle Hymns”, “Into Glory Ride” ve “Hail To England” albümleri, heavy metal tarihinin klasik eserleri arasında gösteriliyor.

2017 yılında Metal Hall Of Fame’e dahil edilen Friedman, güçlü gitar tonu ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sanatçının müzikal mirasının, etkilediği kuşaklar aracılığıyla yaşamaya devam edeceği ifade ediliyor.

ALS hastalığı nedeniyle son dönemde gitar çalamadığını belirten Friedman, daha önce yaptığı açıklamada hayranlarından gördüğü destek karşısında “çok etkilendiğini” dile getirmişti.