Lise öğrencileri şiddete dans ile tepki gösteriyor

Ülkemizin en önemli toplumsal sorunlarından birisi kadına yönelik artan şiddet. Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan genç nesil, kadına yönelik şiddetin farkında ve köklü bir değişim için çözüm odaklı bir görev üstleniyor.

Açı Lisesi dans öğrencilerinden oluşan “Kadın Dans Tiyatrosu”, biri ülkemizden olmak üzere, dünyanın üç farklı yerinden üç farklı kadının şiddet ile mücadelesinin gerçek hikayelerini ele alıyor.

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan genç jenerasyonu temsil eden Kadın Dans Tiyatrosu, kadına yönelik şiddete dair köklü bir değişim için çözüm odaklı bir görev üstlenerek, konu hakkındaki farkındalığın görsel sanatlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması niyetinde.

Yönetmenliğini ve koreograflığını İlayda Özne Tezcan’ın yaptığı Kadın Dans Tiyatrosu, her performanstan elde edilen geliri, kadınları güçlendirmek ve korumak adına çalışan çeşitli derneklere bağışlıyor. 2019’dan bu yana sahnelenmeye devam eden ‘KADIN’ isimli performans sayesinde şimdiye kadar TOÇEV, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği “Kadın ve Çocuk Güvende” fonuna destek verildi.

Sıradaki performans, Dolmabahce ve Fındıklı Rotary Kulübü sponsorluğunda yapılarak elde edilen gelir, Besiktas Belediyesi’nin burs verdiği kız öğrencilere aktarılacak.

24 Aralıkta Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek olan performansın biletlerine Biletix’te ulaşılabiliyor.