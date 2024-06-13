Megadeth 10 yıl sonra Türk sevenleriyle buluştu

Konsere en son albümlerinden 'The Sick, the Dying… and the Dead!' adlı parçalarıyla giriş yapan grup, 'Devil's Island', 'Hangar 18', 'She Wolf', 'Tornado of Souls' ve 'Peace Sells' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendirdi.

Megadeth en son 4 Ağustos 2014'te İstanbul'da konser vermişti.

Ektra parçalar gecenin sürprizi oldu

Seyircilere hitap eden grubun kurucusu, ritim gitaristi ve solisti Dave Mustaine, uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'de sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün bizden önce alt grup çıkmayacağını öğrendik. Bu yüzden sizin için ekstra parçalar çalacağız" dedi. Yaklaşık 2 saat süren Megadeth konseri, 'Holy Wars... The Punishment Due' şarkısıyla son buldu.

Dünya genelinde 50 milyondan fazla satış

Metallica'dan ayrılan Dave Mustaine'in 1983'te Los Angeles'ta kurduğu Megadeth, 'Killing Is My Business... And Business Is Good!' adlı ilk albümünü 1985'te yayımladı. Kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkaran grubun tüm albümleri, dünya genelinde 50 milyondan fazla satışa ulaştı.