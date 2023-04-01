Murat Uçar’ın kalbini durdurarak çizdiği resimler L’ora alyanslarında

Daha önce Barack Obama, Viladimir Putin, Rahmi Koç, Papa ve kraliyet ailelerinin de olduğu birçok önemli isim için tasarımlar yapan Uçar’ın elinden resimlerle, alyanslar ölümsüz birer sanat eserine dönüşüyor.

Favori Kuyumculuk Türkiye Satış Müdür Yardımcısı ve L’ora Pırlanta Sorumlu Müdürü Melih Urcan ve sanatçı Murat Uçar’dan alyansların üzerine işlenen portrelerden oluşan ‘Alyansta Sanat’ projesinin ayrıntılarını öğrendik.

Sayın Melih Urcan böyle bir proje için neden alyansı seçtiniz?

Özellikle hayatlarını birleştirecek insanların en önemli takısı alyansıdır. İnsanlar alyanslarına çok derin anlamlar yükler. Öyle ki onları bir ömür boyu parmaklarından çıkarmayanlar olduğu gibi, alyansları çıkarmayı uğursuzluk sayanlar dahi vardır. Bu tip inanışlara birçok şey ilave edebiliriz. Biz de insanların çok derin manalar yüklediği alyanslarını, seçimlerini özenle yaptığı bu ürünleri kişiselleştirerek adeta bir sanat eseri haline getirmeyi amaçladık.

“Yanındayken bile hasretim sana”

İstedik ki değerli hocamızın eşsiz fırçasından çıkan adeta bu sanat eseri ile insanlar sevdiklerinin resimlerini her daim yanlarında taşısınlar. “Yanındayken bile hasretim sana” diyen âşıklar parmaklarında taşıdıkları portrelere bakıp hasret gidersinler…

Yine adeta sanat eserine dönüşen bu alyansların her bir detayı çok ince düşünüldü. Ezilmelere karşı son derece mukavemetli oluşu ve kadın modellerindeki üç adet pırlanta taşın tüm dünyada “dün, bugün, yarın” ı temsil ediyor olması gibi… Tabi böyle bir alyansın klasik bir modelden seçilmesi de yıllara meydan okuması adına bir detaydı…

Alyanslarına sevdiklerinin resimlerini yaptırmak isteyenler nasıl ulaşacak sizlere?

Favori Kuyumculuk olarak sektörde sayısız yeniliklere imza attık. Bu proje ile de geleceğe ayrı bir sayfa açıyoruz. Favori kuyumculuk çatısı altında genç yeni bir pırlanta markamız var. L’ora Pırlanta… Türkiye genelinde 150’nin üzerinde satış noktamız bulunuyor. Bu koleksiyonumuz bu mağazalarda yer alacak.

Projenin çıkış noktasını öğrenebilir miyiz?

Dünyada her sektörde çok fazla rekabet var. Öyle bir safhaya geldik ki rekabet artık kişileştirilmiş ürünlere doğru kaydı. Bir adım önde olmak farklı tasarımla mümkün oluyor. Bu akımlar yaygınlaşınca biz de Murat hocamızla kişileştirilmiş tasarımlar üzerine çalışmalara başlamak istedik.

‘Alyansta Sanat’ı diğer çalışmalarınızdan ayıran yönleri nelerdir?

Daha önce de çok özel koleksiyonlar yaptık. ‘Alyansta Sanat’ bunlardan biri ve en özeli. Diğerlerinden farkı tamamen kişiye özel olması. Alyansları alacak çiftlerin resimlerinin bir ressam tarafından altın üzerine çizilmesi ile sanat eserine dönüşmesi… Yukarıda bahsettiğimiz gibi resimlere dün bugün ve yarını simgeleyen üç adet pırlanta taş eşlik ediyor.

İsteyenlerin resimleri alyansların içine isteyenlerin ise dışına tercih edebileceği iki farklı modeli bulunuyor. Alyanslar; çok özel kutuları ve değerli hocamızın kişilerin resimlerini çizerken birer dakikalık videoları ile sunuluyor. Böylece yıllarca unutamayacakları ve daha özelini bulamayacakları birer tablo, birer şaheser halinde dönüşüyor. Ürünler yurtiçinden başka şimdilik Kıbrıs ve yakın zamanda Romanya'da L’ora Pırlanta satış noktalarında da sunulacak.