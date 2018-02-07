Müzelere ocak ayında ziyaretçi akını

07 Şubat 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı ocak ayı müze ve ören yerleri ziyaretçi rakamlarını paylaştı.

Ziyaretçi rakamlarının turizmde yükselen ivmeyi destekler nitelikte olduğu belirtilen açıklamaya göre, geçen ay müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artış gösterdi. Toplam 877 bin 729 ziyaretçi sayısı ile son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşıldı.

Ocak döneminde müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir ise 14 milyon 522 bin 578 lira oldu. Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artış yaşandı. Bu rakamın 2011 yılından bugüne kadar elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı olduğuna işaret edildi.

Müzekart satışları yüzde 167 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'ü aşkın müze ve örenyerine ziyaret imkanı sağlayan ve alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan Müzekart satışlarında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167 artışla tüm zamanların ocak ayı satış geliri rekoru kırıldı.

Ocak 2018 itibarıyla Müzekart satışlarından 3 milyon 643 bin lira gelir elde edilirken, uygulamanın başladığı 2008'den ocak ayına kadar geçen süreçte toplam 59 bin Müzekart satışı gerçekleştirildi.

Ocak ayında en çok ziyaret edilen müze ve örenyerleri, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Mevlana Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri ve İzmir Efes Örenyeri olarak belirlendi.

Kaynak: AA