Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anıldı

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğine, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek ve sevenleri katıldı.

"Çok sayıda insana ışık tuttu"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kısakürek'in bir fikir adamı olarak çok sayıda insana ışık tuttuğunu belirterek, "Türkiye merkezli düşünmekten, Türkiye merkezli dünya düzenini ortaya koyabilmek için fikirleri, şiirleri, konferanslarıyla mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kendisini rahmetle minnetle şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.