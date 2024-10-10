Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim açıklandı
İsveç Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. Ödül, Güney Koreli yazar Han Kang'a verildi.
AA
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bugün düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Han Kang'a verildiği açıklandı.
Ödülün Güney Koreli yazara, "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı" nedeniyle verildiği açıklandı.
1901-2024 yıllarında 117 kez verilen ödülü kazanan ilk Türk yazar, 2006 yılında Orhan Pamuk olmuştu.