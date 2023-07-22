Nuri Bilge Ceylan ‘Başka Bir Yerde’n bakıyor

"Başka Bir Yerde" başlıklı bu sergi, Ceylan'ın Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas ve Rusya gibi farklı coğrafyalarda çektiği 22 büyük portreden oluşuyor ve sponsorluğunu Burgan Bank üstleniyor. Nuri Bilge Ceylan, filmlerindeki güçlü sinematografik dilini fotoğraflarına da yansıtarak izleyicilerin hayal dünyasını harekete geçiriyor. Sergi, Ceylan'ın filmlerinde sıkça karşılaşılan "başka bir yerde" olma arzusunu taşıyan karakterlere gönderme yapıyor.

Fotoğraflarda, karakterlerin içinde yaşadıkları doğal ve yapısal çevreyle kurdukları ilişkiler, özenle kurgulanmış fotografik atmosfer, dramatik ışık kullanımı, renklerin uyumu, doğal duygular ve sakin yüz ifadeleri dikkat çekiyor. Ceylan'ın eserleri, yaşamın coğrafyadan bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini ve insani deneyimlerin derinliğine işaret ediyor. Sanatçı, insanların hayat mücadelelerini, yalnızlıklarını, zaman zaman can sıkıntılarını ve melankolilerini görünür kılarak coğrafyalar arasındaki farklılıklardan ziyade ortak duygulara odaklanıyor. Ceylan'ın kendine özgü biçimsel dilinin, gitmediğimiz ve deneyimlemediğimiz coğrafyalara ve insanlara yakınlık hissetmemizi sağlayarak hayal gücümüzü harekete geçiriyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Beyoğlu’nda Tramvaylar, İstanbul" ve "İstanbul’da Bir Kış Akşamı" gibi önemli çalışmaları, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonunda yer almaktadır ve bu serginin küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Küratörü ve Bölüm Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer üstleniyor. İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, sanatseverlere Nuri Bilge Ceylan'ın etkileyici dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor.