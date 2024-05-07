Onur Salkım'ın objektifinden göçmen kuşlar

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi'nde yer alan serginin açılışında, Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek söz aldı. Açılışta konuşma yapan bir diğer isim, fotoğraflarda da imzası bulunan Arş. Gör. Onur Salkım idi. Salkım sanatseverlere, doğal yaşam alanları ve biyo-çeşitlilik konusunda da önemli mesajlar verdi.

Sergi, 29 Mayıs 2024 tarihine kadar ziyarete açık

Onur Salkım eserlerinde, coğrafi konumu itibarıyla kuşlar için önemli bir göç rotası üstünde yer alan Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki göçmen kuşların doğal ortamındaki hallerini konu ediyor. Doğanın eşsiz güzellikleri arasında yer alan göçmen kuşlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan sergi, küresel ısınma ve kentleşmenin baskısı altında yaşam alanları daralan bu özgür ruhların mücadelesine de dikkat çekiyor. Doğa ve sanatseverleri ağırlamaya devam eden serginin kapıları, 29 Mayıs 2024 tarihine kadar İKÜSAG Sergi Salonu’nda açık olacak.