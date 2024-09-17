Orhan Pamuk imzalı 'Masumiyet Müzesi'nin 'Füsun'u bulundu!

Ay Yapım imzasıyla çekilen ve Netflix'te yayınlanacak 'Masumiyet Müzesi' adlı dizinin, 9 bölümden oluşması ve bir sezonda final yapması planlanıyor.

Orhan Pamuk'un dizi olarak çekilecek ilk projesi olma özelliğini de taşıyan çalışmada, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturacak. Eserin orijinaline sadık kalınarak hazırlanan senaryosunda ise Ertan Kurtulan'ın imzası var.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ekim ayında ekranda olması planlanan dizide Selahattin Paşalı ‘Kemal’, Eylül Lize Kandemir 'Füsun', Oya Unustası ise Kemal’in nişanlısını canlandıracak.