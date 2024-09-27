Oscar Ödüllü oyuncu Maggie Smith hayatını kaybetti

Sahne hayatına 1952'de başlayan, sinemaya ise 1956'da 'Evdeki Çocuk' filmiyle giren 89 yaşındaki Maggie Smith, kariyeri boyunca çok sayıda sinema, tiyatro ve televizyon yapımında yer aldı.

Muriel Spark'ın 'Bayan Jean Brodie'nin Baharı' romanından uyarlanan 1969 yapımı 'Genç Kızlar' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Smith, 1978 yapımı 'Kaliforniya Suiti' filmindeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ının sahibi oldu.

Smith, son dönemde Harry Potter serisinde Profesör Minerva McGonagall, Downton Abbey dizisinde Violet Crawley, Lady in the Van filminde ise Bayan Shepherd karakterlerine hayat vermişti.