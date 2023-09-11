Pera Klasikleri’nden sezona merhaba

Çetin Ceviz, Elena Ünaldı, Uğraş Torun ve İdil Onaran’dan oluşan topluluk, Romantik Bir Yolculuk başlıklı konserde Macaristan, Finlandiya ve Rusya’dan üç önemli bestecinin; Kodaly, Sibelius ve Arensky’nin romantik dönem eserlerini seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 16 Eylül Cumartesi akşamı 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Serapis Quartet

Çetin Ceviz (Keman)

Elena Ünaldı (Viyola)

Uğraş Torun (Viyola)

İdil Onaran (Viyolonsel)