Piyanist ve eğitmen Ersin Onay hayatını kaybetti

Piyanist ve eğitmen Prof. Ersin Onay, 74 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi Ersin Onay'ın 1973 - 1983 arasındaki eşi Gülsin Onay duyurdu. Onay, yaptığı açıklamada, "Ersin Onay'ı kaybetmişiz... Ülkemizin değerli müzik insanı, piyanist, eğitimci, oğlum Erkin Onay’ın babası Ersin Onay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı, sabırlar dilerim... Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Prof. Ersin Onay'ın cenazesi, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda defnedilecek.

"Değerli bir hoca, değerli bir sanatçıydı"

Fazıl Say da Ersin Onay'ın vefatıyla sarsıldı. Üzüntüsünü dile getiren Say, Onay'a, "Ersin Onay’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. 1980’lerde konservatuvarımızın dekanlığını yapmıştı, sonra Bilkent müzik bölümünün kurulmasında çok emek verdi. Değerli bir hoca, değerli bir sanatçıydı. Işıklarda uyusun" sözleriyle veda etti.