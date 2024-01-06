Portiko Okumaları ve Performansları devam ediyor

Rana Kelleci, ressam ve yazar Etel Adnan’ın (1925-2021) eseri Sitt Marie-Rose’dan seçtiği parçaları Portiko’da okudu. Kelleci, Suriye-Lübnan-Filistin halkları arasındaki ilişkilere, savaşta bir şehrin tasvirine ve Marie-Rose’un yaşamına değinen bölümlerden yaptığı seçkiyle bu unutulmaz karaktere yeniden hayat verdi.

Sokak ve bina, kamusal alan ve kurum arasındaki eşikten beslenen “Portiko Okumaları ve Performansları” sanat, bilim, felsefe, psikoloji, antropoloji, ekonomi ve siyaset teorileri, edebiyat, şiir gibi disiplinleri içeriyor. İki ayrı odağı olan program günümüz performans sanatından örnekleri sokakla buluştururken, bir yandan da sesli okumanın ve dikkatle dinlemenin ne anlama geldiğini sorguluyor.

“Portiko Okumaları ve Performansları”nda performans sanatçıları özellikle mimari ve kamusal alanla ilişkilenen çalışmalarıyla Portiko’ya davet edilirken, okuma programında sanatçı, yazar, şair, editör, araştırmacı ve kültür çalışanlarının kendi yazdıkları ya da onlara ilham veren metinler yer alıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın 1945’ten bu yana devam eden yayıncılık geleneğiyle ilişkilenen okuma programı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitapların, cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin içeriklerinin de yer aldığı çok disiplinli bir yol izliyor.

İstanbul’un çokdilli bir şehir olduğu göz önünde bulundurularak hazırlanan Portiko’da şehrin eski ya da yeni sakinlerinin izleyici olarak konuk edilmesi hedefleniyor. Portiko, Yapı Kredi Müze, Galeri, YKY Beyoğlu Kitabevi ziyaretçilerini ve caddenin kalabalığı arasındaki insanları gündelik koşuşturmaya kısa bir ara vermeye davet ediyor.

Günde yüz binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi’nin hareketliliği ve öngörülemez dinamiği arasında sanata ve düşünceye daha çok alan açmaya çağıran bu program, bina mimarisi ve kamusal alanla ilişkiyi temel alıyor. Galeri ve müze dışındaki mekânları kullanan program, beden ve performans üzerinden farklı ses, dil ve düşünceleri bir araya getiriyor.

Yapı Kredi Galeri ekibi tarafından hazırlanan program Tarabya Kültür Akademisi’nin işbirliği ile Almanya’dan İstanbul’a misafir sanatçı programıyla gelen kültür çalışanlarını da ağırladı. Sitt Marie-Rose: Savaşta bir şehrin tasviri Sanatçı ve yazar Rana Kelleci, ressam ve yazar Etel Adnan’ın (1925-2021) eseri Sitt Marie-Rose’dan seçtiği parçaları okumak üzere Portiko’ya konuk oldu.

1975- 1990 arasında süren Lübnan iç savaşında bir okulun müdürlüğünü üstlenen Marie-Rose’un hikâyesini anlatan kitap ilk kez 1977’de yayımlandı. Şiddetin ve savaşın yıkıcılığını mücadeleci bir ruhun yaşadıkları üzerinden anlatan ve bir klasik olan eser, Lübnan kültürü üzerine eleştirel bir yaklaşım kurarken, karakterlerin bu kültürle aralarındaki bağları göz ardı etmiyor. Rana Kelleci, Suriye-Lübnan-Filistin halkları arasındaki ilişkilere, savaşta bir şehrin tasvirine ve Marie-Rose’un yaşamına değinen bölümlerden yaptığı seçkiyle bu karaktere yeniden hayat verdi.