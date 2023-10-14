PSM Atölye genç yetenekleri sahneye hazırlıyor

Zorlu PSM'nin tiyatrosu sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği PSM Atölye'nin üçüncü dönemi başladı. Mey|Diageo'nun desteklediği bu eğitim programı, genç yeteneklere Dramatik Yazarlık, Tiyatro Yönetmenliği ve Tiyatro Yapımcılığı alanlarında eşsiz fırsatlar sunuyor.

Tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamak amacıyla Alice Müzikali, Aşık Shakespeare, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve daha birçok oyunun ödüllü yönetmeni Serdar Biliş’in küratörlüğünde hayata geçirilen PSM Atölye, öğrencilerine işin mutfağına girme imkânı da sunuyor. Öğrenciler, Zorlu PSM’nin dünya standartlarındaki teknik alt yapısı ve tiyatro alanındaki geniş ekosistemi sayesinde bir prodüksiyonun masa başında oluşturulmasından sahneye konulmasına kadar geçen süreci en ince ayrıntısına kadar öğrenerek tecrübe etme fırsatı buluyor.

PSM Atölye üç sene önce hayata geçirildi

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova ‘’Deneyimli isimleri genç yeteneklerle bir araya getirerek yeni nesil bir sektörel ağ oluşturma hedefimize devam ediyoruz.’’ "Zorlu PSM olarak kültür sanat ekosistemini sürdürülebilir kılmayı önemsiyoruz. PSM Atölye'yi üç sene önce hayata geçirirken asıl hedefimiz, tiyatro alanında yeni yeteneklerin gelişimine katkı sağlamak, tiyatro külliyatını özgün içeriklerle zenginleştirmek ve sektöre yeni isimler kazandırmaktı. Hayata geçirdiğimiz PSM Atölye projemizle üç yılda 800’e yakın başvuru aldık, değerlendirme sürecinin ardından geçtiğimiz senelerde 49 genç arkadaşımız programa dahil olup atölyeyi tamamladı. Mezun olan genç arkadaşlarımızı hem kendi yapımlarımızda istihdam ederken hem de sektörümüzde çeşitli projelerde görmek bizi çok mutlu ediyor.

Üç farklı bölümde toplam 19 öğrenci bulunuyor

Zorlu PSM olarak 11.sezonumuza girdiğimiz bu senede de deneyimli isimleri genç yeteneklerle bir araya getirerek yeni nesil bir sektörel ağ oluşturma hedefimizden ayrılmayarak genç arkadaşlarımızın alanında nitelikli yerli yabancı eğitmenlerden eğitim alacakları 7 aylık teorik-pratik eğitim süreçlerini başlattık. “Dramatik Yazarlık”, “Tiyatro Yönetmenliği” ve “Tiyatro Yapımcılığı” olarak üç farklı bölümde toplam 19 öğrencimiz var. Bu genç arkadaşlarımız eğitimlerinin sonunda ürettikleri eserler ve edindikleri tecrübelerle geleceğin oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları olacaklar. Genç arkadaşlarımızın tiyatro alanında üretim yapmaları için iki yıldır PSM Atölye’ye büyük destek sağlayan Mey Diageo'ya da özel olarak teşekkür etmek isterim. Kültür sanat sektörünün gelişimi için bu alana yatırım yaparak bizi yalnız bırakmıyorlar.