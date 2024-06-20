'PSM Loves2Dance Festival'i Zorlu PSM'ye konuk oluyor

The Meister'ın katkılarıyla düzenlenecek festivalde house, disco, elektronik müzik ve progressive techno gibi çeşitli dans müziği sanatçıları sahne alacak.

Festivalde, Christian Löffler, Parra For Cuva, Stimming, Natascha Polke, Fejka ve Pantha Du Prince gibi ünlü isimler müzikseverlerle buluşacak. Bunun yanı sıra Abanoz, Gaia Ekho, MFY, Moophy ve Konuralp setin başına geçerken, Carbone Black ve TKO'nun görsel ve işitsel performansları da PSM Led Ekran'da izleyicilerle buluşacak.

Festivalin biletlerine 'passo.com.tr' adresi üzerinden erişilebilecek.