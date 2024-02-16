Ravel'in 'Daphnis ve Khloe'si prömiyer yapacak

Günay DEMİRBAĞ

Antik Yunan edebiyatının ilk düzyazı örneklerinden biri olan hikâyeyi notalara döken Ravel'in bale müziği, 28 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek bir konserde sanatseverlerle buluşacak.

Antik Yunan yazar Longos’un 2 bin yıllık aşk hikayesini orkestra ve sözsüz koro için notalara döken Ravel’in bu büyülü eserini, daimi Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu ile birlikte seslendirecek, müziğe ise Yiğit Sertdemir’in rejisiyle Cannes ödüllü sevilen tiyatro sanatçısı Merve Dizdar’ın anlatımı eşlik edecek. Tekfen Filarmoni, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek olan özel konserde, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetiminde, Magma Filarmoni Korosu'nun da katılımıyla "Daphnis ve Khloe"yi seslendirecek.

Midilli Adası'nın pastoral atmosferinde geçen ve genç âşıklar Daphnis ve Khloe'nin dokunaklı hikâyesini anlatan eserde, ülkemizin sevilen sanatçılarından, Cannes ödüllü Merve Dizdar da yer alacak. Sahne düzenlemesi ise tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir'in metni ve rejisiyle gerçekleştirilecek. Kostüm ve dekor ise usta tasarımcı Candan Seda Balaban tarafından hayata geçirilecek.

Pastoral anlatının ilk örneği

Maurice Ravel'in "koreografili senfoni" olarak tanımladığı "Daphnis ve Khloe", Antik Yunan yazar Longos'un eserinden esinlenilerek dünya edebiyatında pastoral anlatının ilk örneği kabul edilen bu hikaye, Ravel'in müziğiyle birleşerek sanat eserleri arasında önemli bir iz bıraktı. Bebekliklerinde terk edilen ve farklı aileler tarafından büyütülen Daphnis ile Khloe'nin duygusal yolculuğunu anlatıyor. Ravel tarafından 1909 yılın da Rus impresaryo Sergei Diaghilev'in siparişi üzerine bestelenmiştir.

Orkestra ve sözsüz koro eşliğinde sahnelenen bu destansı eser, Türkiye'de Tekfen Filarmoni ve Magma Filarmoni Korosu'nun performansıyla sanatseverlerle buluşacak.Empresiyonizm Akımına has zengin armoniler sunan bir saat uzunluğundaki bale müziği Ravel’in en uzun ve aynı zamanda en beğenilen eserlerinin başında gelir. Dört belirgin motifin işlendiği müziğin tamamının seslendirileceği 28 Mart Perşembe günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda prömiyeri gerçekleşecek.