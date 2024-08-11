Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti (Gökçe Akçelik kimdir?)

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Grup 1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi. 2005 yılında Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümlerle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.

Gökçe Akçelik kimdir?

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, 1993 yılında arkadaşlarıyla, halen üyesi olduğu “Replikas” müzik grubunu kurdu. Bu grupla beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin “Takva” filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı.