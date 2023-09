Ressam Şevket Dağ İstanbul ile yeniden kucaklaşıyor

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi sanat tarihimizin önde gelen isimlerinden olan Şevket Dağ’ın (1875-1944) eserleri, “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” isimli sergide ilk kez toplu olarak sergileniyor. Humanis organizasyonu ile Bozlu Art Project ev sahipliğinde gerçekleşen bu kapsamlı sergi, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren ziyarete açıldı.

Sanatçının eserleri yıllar sonra tekrar sergileniyor

Resimlerindeki detaylı ve eşsiz iç mekân tasvirleriyle sanat tarihimizde önemli bir yere sahip olan Şevket Dağ’ın eserleri, sanatçının yaşamının ardından farklı karma sergilerde yer alsa da bugüne kadar sanatçının çok sayıda eserinin bir arada görülebileceği kapsamlı bir sergi düzenlenmedi. İstanbul’un tarihi mekânlarına odaklanan çok sayıda esere imza atan Şevket Dağ, bu sergi vesilesiyle, çok değer verdiği ve sevdiği İstanbul ile yeniden kucaklaşmış oldu. “Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” sergisi, sanatçının toplam 65 eserini, kendisine ait çeşitli objeler, arşiv belgeleri ve fotoğraflar eşliğinde bir araya getiriyor.

Ünlü sanatçı Volkan Severcan’ın moderatörlüğünü yaptığı serginin açılış gecesine Humanis CEO’su Yunus Sancak, gazeteci Doğan Hızlan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bozlu Holding Yönetim kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay ve sağlık sektöründen çok sayıda sanatsever katıldı. Gecede konuşan Doğan Hızlan, Şevket Dağ’ın sanat tarihindeki yerini ve serginin önemini davetlilerle paylaştı.

Humanis, sanatın iyileştirici gücüne inanıyor

Sergi açılışında konuşan Humanis CEO’su Yunus Sancak, sanatın ortak coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi“Humanis olarak, sanatın iyileştirici etkisini insan odaklı sağlık felsefemiz ile harmanlayıp, köklerimizi dünyanın her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ise Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Eşsiz iç mekân resimleriyle öne çıkan ünlü ressam Şevket Dağ’ın 65 eserinin bir araya getirildiği, ‘Zaman ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ’ sergisini sizlere sunuyoruz. Attığımız her adımın, yaşamın her alanına değer katacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü insanın olduğu her yerde sağlık, iyi yaşam ve getirilerinden biri olarak sanat da her zaman var olacaktır.”