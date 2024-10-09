Rihanna artık zirvede değil: Dünyanın en zengin kadın müzisyeni Taylor Swift oldu

Rihanna, yıllardır dünyanın en zengin kadın müzisyeni unvanını elinde tutuyordu. 1,4 milyar dolarlık servetiyle bu unvanı hak eden ünlü sanatçı, yerini Taylor Swift’e bıraktı. Forbes’un yaptığı güncel değerlendirmelere göre Swift, müzik kariyerindeki büyük başarılarıyla servetini 1,6 milyar dolara çıkardı. Bu da onu Rihanna'nın önüne geçirerek dünyanın en zengin kadın müzisyeni yaptı.

Müzik endüstrisinde yalnızca hip-hop efsanesi Jay-Z, Swift’ten daha fazla servete sahip. Jay-Z'nin 2,5 milyar dolarlık serveti, müzik dışında yaptığı yatırımlardan geliyor. Swift’in servetinin en dikkat çekici yanı ise, birçok müzisyenin aksine servetinin büyük bir kısmını doğrudan müziğinden kazanmış olması.

Swift’in gelirleri büyük ölçüde, dünya çapında yankı uyandıran Eras Tour ve müzik albümlerinin başarısından kaynaklanıyor. Mart 2023'te başlayan Eras Tour, ABD tarihindeki 1 milyar dolardan fazla hasılat elde eden ilk tur olarak rekor kırdı. Washington Post'un analizine göre, bu turun ABD ekonomisine katkısı 5,7 milyar doları buldu.

Swift, Forbes’a göre sadece tur ve telif haklarından 600 milyon dolar kazandı. Şarkılarından elde ettiği gelirin de yine 600 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Rihanna ise müzik dışında, Fenty Beauty kozmetik markası sayesinde servetini katlamaya devam ediyor. Rihanna'nın 2016'da çıkardığı Anti albümünden bu yana yeni bir stüdyo albümü çıkarmamış olması, servetinin büyük ölçüde müzik dışı projelere dayandığını gösteriyor. Ancak bu durum, onun en zengin müzisyenler listesindeki yerini korumasına engel değil.

Jay-Z ise müzik projeleri dışında, Uber, CashApp ve müzik akış platformu Tidal gibi şirketlerdeki hisseleri sayesinde dünyanın en zengin müzisyeni olarak yerini koruyor.