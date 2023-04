Rock grubu Interpol bu yaz İstanbul'da konser verecek

Takip Et

Vokal ve ritim gitarda Paul Banks, baş gitarist ve arka vokalde Daniel Kessler ve davulda Sam Fogarino'dan oluşan grup, dünya turneleri kapsamında 24 Temmuz'da UNIQ Açıkhava İstanbul'da sahne alacak.

Konserde topluluk popüler parçalarının yanı sıra geçmiş albümlerden klasik haline gelen şarkılarını da seslendirecek.

New York'ta 1997'de kurulan Interpol'ün 2002'de çıkardığı ilk albümü "Turn on the Bright Lights", ünlü müzik dergisi NME tarafından 2002'nin en iyi 10 albümü arasında gösterildi, ayrıca Pitchfork Media tarafından 2002 yılının en iyi albümü seçildi.

Topluluk daha sonra 2004'de "Antics" ve 2007'de "Our Love to Admire" çıkardığı albümlerle müzik dünyasındaki yerini kalıcılaştırdı.